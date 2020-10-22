Hidalgo Oliva: Tüm kupalara talibiz

Salvador Hidalgo Oliva... Kimsenin şampiyonluk, hatta Play-Off şansı dahi vermediği Fenerbahçe’ye 2018- 2019 sezonunun ortasında geldi. Takıma katılmasıyla birlikte Kanarya adeta küllerinden doğdu, o sezonu çifte kupayla kapattı. Pandemiden dolayı her şeyin iptal edildiği 2020’de de Fenerbahçe ligi lider bitirdi. Yeni sezona da Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak yine iddialı bir giriş yapan Sarı- Lacivertliler’in özellikle de bu süreçte başarılı olmasındaki en büyük pay O’na aitti. Güçlü smaçlarıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan 34 yaşındaki Kübalı voleybolcu Hidalgo, FANATİK’in sorularını yanıtladı...

■ 2019’da Play-Off şansı dahi verilmeyen Fenerbahçe’ye sezonun ortasında katılarak adeta takımın kaderini değiştiren isimlerin başında geldin. Ve o dönemi çifte kupayla kapattınız. 2020 için de iddialıydınız ancak pandemi her şeyi alt üst etti. Ve şimdi yeni sezonuna Şampiyonlar Kupası’yla girdiniz. Fenerbahçe’de geçirdiğin sezonları tek tek değerlendirecek olursan, neler söylersin?

‘Takımı tamamlayacak eksik taştım’

"Takıma katıldığım andan itibaren işler olabilecek en iyi şekilde gelişti. Hem takımdaki oyuncuların çoğunu hem de ligi gayet iyi tanıyor olmam sayesinde kulübe kısa sürede uyum sağlayabildim. 2019 Play-Off’lar zamanında geldiğimde iyi oynamaya başladık. Takım olarak güzel bir hava yakaladık. Sanırım ben takımı tamamlayacak olan satranç tahtasındaki o eksik taştım. Çok az kişinin başarabileceğimize inanmasına rağmen zorlukların üstesinden geldik. Her şey güzel gelişti ve hem Ligi hem de Türkiye kupasını kazanmayı başardık"

‘Koronavirüs en büyük rakibimiz oldu!’

"2020 yılında da neredeyse aynı oyuncu grubu ile yolumuza devam ettik. Olan ufak tefek değişiklikler de takımın daha da gelişmesini sağladı. Zaten baktığımızda 2020 sezonunda sadece 2 maç kaybettik. Tam muhteşem bir performans tutturmuştuk ki koronavirüs salgını bizim en büyük rakibimiz oldu. Her şeye rağmen önümüze bakıyor ve bundan sonraki kupaları kaldırmak istiyoruz".

‘Takımına iyi oyuncu, takım arkadaşlarına iyi dost ol’

"Yıllar içerisinde takımda var olan duruşumuz şu: ‘Hem takımın için en iyi voleybol oyuncusu ol hem de takım arkadaşlarının en iyi dostu ol’. İşte biz her gün bu anlayışla antrenman yapıyoruz ve bu sayede de takımın neredeyse yarısı yeni katılmış olmasına rağmen Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak başladık. Kısa süre içerisinde iyi oynayarak kazanmayı öğrendik. Takım içerisinde çok iyi bir uyum yakaladık. Tabi ki hem taktiksel hem de fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlayan bir teknik ekip ile çalışmak da bizim işimizi kolaylaştırıyor".

‘Beraber kazanmayı öğrendik’

■ MVP seçildiğin Şampiyonlar Kupası zaferinin ardından yaptığın açıklamada ‘Asıl şimdi başlıyoruz’ demiştin. Takım olarak bu sezon çıtayı ne kadar yükseğe çıkaracaksınız?

"Yeni sezonda hedef yine aynı. Tüm kupalara talibiz ve kazanmak için savaşacağız. Evet, Şampiyonlar Kupası ile iyi başlangıç yaptık ancak önümüze bakıyoruz. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyor. Yeni bir takım olmamıza rağmen kısa sürede o güzel kimyayı yakaladık. Beraber kazanmayı, iyi ve kötü anlarda dayanışma içerisinde olmayı öğrendik. Evet, daha sezon başında olmamıza rağmen yüksek seviyede oynayabiliyoruz fakat her geçen gün ben üstüne koyacağımıza ve daha iyi olacağımıza inanıyorum. Türkiye’deki tüm kupaları kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

‘Gruptan çıkmak başarı için ilk adım olur’

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde geçen yıl,gruplarda beklenenin altında bir performans sergilediniz. Bu sezon için hedef ne? Bu seviyedeki bir kupada Fenerbahçe, Türkiye’ye bir ilk yaşatır mı?

​"Geçen sezon ölüm grubuna düştük. Gerçekten çok iyi savaştık fakat Şampiyonlar Ligi sizden her zaman bir fazlasını talep eder. Aslında maç maç bakarsak kazanmaya çok yakındık ama böylesine üst seviye maçlarda tecrübe yetersizliği bir takım hatalar yapmamıza neden oldu. Yine de kazanmaya çok yakın olduğumuz anlar vardı ama ne yazık ki olmadı. Bu sene de A Grubu’nda yer alıyoruz. Grupta; iyi kurulmuş, Şampiyonlar Ligi tecrübesi yüksek iki Polonya temsilcisi ile mücadele edeceğiz. Gruplardan çıkmanın başarı anlamında bu sene için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Çıktığımız takdirde ise ne kadar ileriye gideceğimizi zamanla hep beraber göreceğiz".

‘Superman gibi hissettiriyor’

2020’de baba oldunuz bu da size güç vermiştir...

"Baba olmak hayatımda başıma gelen en güzel şey. Mia Magdalena’nın dünyaya gelişine şahit olmak ve her gün büyüdüğünü görmek kendimi ‘Super Man’ gibi hissettiriyor. Mia tam manasıyla hayatımızı değiştirdi. Sadece o değil Orlians’ın da varlığı bizleri çok şanslı hissettiriyor. Güzel ailem hayatta sahip olduğum en değerli varlığım."

Hatice Yücel