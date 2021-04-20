Hiç spermi olmayan erkekler de baba olabilir!

Tıbbi terimlerle ifade edilirse, bu durum semende çok önemsiz veya hiç sperm olmamasıyla ilişkili olduğu için genellikle Azospermi olarak bilinir. Azospermi, erkek kısırlığının en önemli nedenlerinden biridir. Bu durumun iki olası nedeni olabilir: sperm üretilmemesi veya spermin ulaşmasını engelleyen herhangi bir tıkanıklığın olması.

Azosperminin belirgin bir belirtisi yoktur. Genellikle erkek baba olmaya karar verdiğinde teşhis edilebilir. Doğal yollarla bebek sahibi olunamadığında teşhis için sperm testi uygulanır. Sperm testinden önce 3 gün boyunca cinsel perhiz uygulanması gerekir. Cinsel perhizin dördüncü gününde baba adayı, bir merkeze giderek sperm örneği verir. Alınan sperm örneği laboratuvar ortamında incelenerek sperm sayısı hesaplanır.

Azospermi, sperm kanallarındaki tıkanıklık sonucu ortaya çıkabilir veya sperm üretimindeki bir bozukluğa bağlı olarak görülebilir. Bazı hastaların testislerinde sperm üretimi vardır ancak sperm iletim kanallarındaki tıkanıklık nedeniyle dışarı atılamaz.

Bunun dışında inmemiş testis, genetik bozukluklar, hormon eksiklikleri, bazı enfeksiyonlar ve radyasyon gibi nedenlere bağlı olarak da sperm üretimi bozulabilir.

Azospermi nasıl tedavi edilir?

Erkek kısırlığının yüzde 30 ile 40’lık kısmında sperm üretimi oluyor ancak kanallarda tıkanıklık nedeniyle sperm dışarı atılamıyor. Bu durumda, çeşitli teknikler ile sperm elde etmek mümkün olsa da kalan yüzde 60 ile 70’lik dilimde spermlerin üretiminde bozukluk olabiliyor ve genetik ile hormonal inceleme yapılarak gerekli olması durumunda hormonal tedavi uygulanabilir.

Öncül sperm hücreleri, TESE işlemi uygulanmış azoospermik olguların birçoğundan elde ediliyor ancak bu hücrelerin yumurtaları dölleme kapasiteleri oldukça zayıf olmaktadır. ROSI teknoloji ile elektrik aktivasyonu uygulanarak öncül spermlerin yumurtayı dölleme kapasiteleri artırılabiliyor. Elde edilen yuvarlak-öncül sperm hücreleri, yumurta içine verilmeden önce özel birtakım süreçlerden geçiriliyor ve sonrasında yumurta ile birlikte elektrik akımına maruz bırakılıyor. Bu yönteme de kısaca elektrik akımıyla aktivasyon (ROSI) adı veriliyor.

Bu yöntemle birçok aile hayal ettiği bebeğe sahip olabiliyor. Kısacası azoospermik bir erkekte, olgun sperm hücresi yok ama yuvarlak öncül hücre varsa ROSI yöntemiyle sağlıklı bebek sahibi olma şansı artırılabiliyor.