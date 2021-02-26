Hibrit sporlar nelerdir? Hibrit sporlar hakkında önemli bilgiler

Hibrit sporları genellikle iki tane spor türünün karışımı ile oluşan spor türleridir. Ancak bunların içinden korfbol ilk defa kadın ve erkeğin karışık oynadığı takım oyunu olarak ayrılır. Bu spor dalları 3 tane ve korfbol, headis ve zorbing ismini almaktadır.

Hibrit sporlar hakkında bilgiler

Bu sporlar arasından korfbol, Hollandalı bir öğretmen tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kadın ve erkeğin birlikte oynadığı ilk takım oyunu olarak bilinir. Oyunun hem basketbola hem de hentbola benzeyen özellikleri olmakla birlikte kendine has bir tarzı olan spor dalıdır.

Headis sporu ile ilgili bilgiler

Headis sporu da bir hibrit spor türüdür. İçerisinde hem masa tenisi hem de hentbol bulunur. Bu ikisinin karıştırılarak elde edildiği bir spor dalıdır. Almanya'da ortaya çıkarılmıştır. Rene Wegner tarafından oluşturulmuş 2007 yılında ortaya çıkan bir spor dalıdır.

Zorbing sporu ile ilgili bilgiler

Zorbingin Türkçe de karşılığı küreyle yuvarlamadır. Bu spor plastik olan bir topun yukarı bir yerden aşağıya yuvarlanması şeklinde gerçekleşir. Eğimi az olan tepeler tercih edilir. Ancak bu dal da uzmanlaşmış kişiler daha eğimli yerleri seçebilmektedir.