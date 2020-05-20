Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 11 Mayıs’ta uygulamaya konan normalleşme takviminin ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'ndaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili önemli sözler sarf etti. Türkiye'nin corona virüse karşı aldığı önlemlerle vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, en önemli kısıtlamalardan biri olan şehirlerarası ulaşımla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alınabileceğini söyledi.

Koca, seyahatlaerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ‘’Hayat Eve Sığar’’ uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.

Bu açıklama sonrası internette en çok konuşulan konuların başında HES kodu uygulaması oldu. Peki, HES kodu uygulaması nedir? HES kodu uygulaması nasıl alınır? İşte HES kodu ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

HES kodu nereden ve nasıl alınır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek. HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl çalışır?

Telefonla corona virüsü vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıktı.

Bakan basın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıklamıştı: ”Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. “Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”

Sağlık Bakanlığı’ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.