Hes Kablo Kayserispor'un deneyimli savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Demir Grup Sivasspor karşısında oynanan maçın 74'üncü dakikasında rakip takım futbolcusuna yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile ihraç edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildiğini duyurdu. PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Cristian Sapunaru'nun, 17.10.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-