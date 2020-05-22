Hertha Berlin - Union Berlin maç sonucu: 4 - 0

Bundesliga'da 27. hafta heyecanı Berlin derbisiyle başladı. Hertha Berlin sahasında Union Berlin karşısında adeta şov yaptı. Sezonun ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibini 4-0 ile geçen Hertha Berlin puanını 34 yaptı. Union Berlin ise 30 puanda kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Vedad Ibisevic ve 52. dakikada Dodi Lukebakio'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Arda arda gelen gollerle iyice rahatlayan Hertha, 61. dakikada Matheus Cunha'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı. 77. dakikada Marvin Plattenhardt'ın pasında Dedryck Boyata maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti ve karşılaşma Hertha Berlin'in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.





BUNDESLIGA GÜNCEL PUAN DURUMU



