Hertha Berlin Kulübü, Almanya'nın Berlin kentinde kurulmuştur. Almanya Bundesliga liginde mücadele ediyor. Almayanın bir takımı olan Hertha Berlin, 1982 yılında kurulmuştur. Kurulma hikayesi herkesin ilgisini çekiyor. 4 gencin bir gemiyle yaptığı gezi sırasında kurulmuştur. Gezi yapılan geminin adı Hertha olması sebebiyle, kulübün adı Hertha Berlin olarak kararlaştırılmıştır. Geminin baca renkleri olan mavi ve beyaz takımın renkleri olarak kararlaştırılmıştır.

En başarılı dönemini 1930 ve 1931 yılında geçirmiştir. Bu yıllarda şampiyon olarak büyük başarılar elde etmiştir. Hertha Berlin takımı 1990 yılına kadar iyi mücadeleler vermesine rağmen, 1. Bundesliga ligine ulaşamadı. Finansal kriz yaşamaları sebebiyle, amatör kümeye düşen takımlardan biri oldu.

Hertha Berlin Stadı'nın adı nedir?

Bundesliga'da bulunan Hertha Berlin, maçlarını Berlin Olimpiyat stadyumunda oynuyor. Stadyum 1936 yılında olimpiyat oyunları için inşa edilmiştir. 1974 ve 2006 yıllarında yapılan Dünya Kupası final maçlarına ev sahipliği yapmıştır. Stadyumun saha alanında kullanılan çimler doğal çimdir.

Hertha Berlin Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Hertha Berlin takımının kullandığı ve maçlarını yaptığı stadyumun kapasitesi 74.064'dür.

Almanya temsilcisi Hertha Berlin takımı, tüm iç saha maçlarını Berlin Olimpiyat stadyumunda oynuyor. Berlin Olimpiyat stadyumu 2006 yılında yapılmış olan Dünya Kupası hazırlıkları nedeniyle yenilenmiştir. Yenilenme sonrası açılan stadyumda gerçekleşen ilk maçını Türk takımlarından olan Beşiktaş 'a karşı oynamıştır. Golden League atletizm yarışmalarının Berlin kısmı, Berlin Olimpiyat stadyumunda yapılıyor.