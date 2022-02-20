Hertha Berlin - RB Leipzig maç sonucu: 1-6

Hertha Berlin, Bundesliga’nın 23. haftasında Leipzig'i Olympiastadion'da ağırladı.

Deplasman ekibi Leipzig, karşılaşmanın ilk yarısını 20. dakikada Benjamin Henrichs'in attığı golle önde kapattı.

Mücadelenin 48. dakikada Stevan Jovetic skoru 1-1'e getiren golü atarken, 64 ve 67. dakikalarda Christopher Nkunku, 74. dakikada Dani Olmo, 81. dakikada Amadou Haidara ve 88. dakikada Yussuf Poulsen'in golü ile Leipzig maçı 6-1 kazandı.

Ev sahibi takımda 62. dakikada Oliver Kempf ve 83. dakikada Santiago Ascacibar kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Leipzig forması giyen Christopher Nkunku bu sezon 33 maçta 22 gol 13 asist yaptı.

Leipzig puanını 37’e çıkartırken, Hertha Berlin ise 23 puanda kaldı







