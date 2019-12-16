Euroleague'in başlattığı animasyon kampanyasının ikinci bölümü yayınlandı. Bu bölümde HeroLeague'in ilk macerasının sonucuna dikkat çekildi. Basketbolun yıldızları serinin ilk bölümünde gezegeni ölümcül bir sondan kurtarmak için Tony Parker tarafından toplanmıştı. Macerada yeni perde 2. bölüm yayınlandı.

Sporcular hayatlarının en önemli oyunlarına hazırlanırken, süper insan yeteneklerinden görünmezlik, süper güç, x-ışını görme, süper hız ve telepatiyi keşfettiler.

HeroLeague yıldızları, dünyayı yıkımdan kurtarabilecek tek enerji kaynağı olarak insan tutkusunu biriktirmek için Köln'deki tamamen dolu bir Lanxess Arena'da hünerlerini sergileyecekler.

HeroLeague kampanyası 1 Ekim'de bir tanıtım filmi ile başlatıldı. Özellikle sosyal medyada hayranlar olağanüstü destek sağladı.