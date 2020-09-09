Nexus'un bugüne dek gördüğü en büyük karma etkinliğe hazır olun. Heroes of the Storm'un CraftWars etkinliği resmi olarak oyunda! CraftWars yamasıyla beraber yeni kostümler, binekler, sıradaki Nexus Anomalisi, en son kahraman yenilemeleri ve fazlası beğeninize sunulacak.

YENİ KOSTÜMLER VE BİNEKLER

CraftWars'la birlikte StarCraft ve WarCraft evrenlerinin kesiştiği bir dünyayı keşfedeceğiz. CraftWars'da Bıçaklar Kralı Arthas tüm dünyalara hükmediyor. WarCraft evreninde bir prens olan Anduin, StarCraft evreninde de aynı unvanı koruyarak Dominion İmparatoru Anduin olarak karşımıza çıkıyor. Gazlowe ve StarCraft SCV'sini bir araya getiren Mineral Madencisi Gazlowe'sa kahraman yenilemesiyle birlikte oyundaki yerini alıyor.

KAHRAMAN YENİLEMELERİ

Kahramanlar ara sıra gözden geçirilerek yenilenebiliyor. Bu seferse D.Va ve Gazlowe güncellenerek daha güçlü dövüşçüler haline geliyor.

YENİ NEXUS ANOMALİSİ

Heroes of the Storm'un dördüncü ve en yeni Nexus Anomalisi olan Gladyatör Madalyonu, oyunculara kitle kontrolü ve engelleme etkilerini ortadan kaldıracak kısa süreli bir Durdurulamaz güçlendirmesi sunuyor (5 dakika bekleme süresi).