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Hernani'ye Süper Lig'den 3 talip çıktı

Levante’nin Portekizli sağ kanat oyuncusu Hernani’ye Süper Lig’den 3 talip çıktı. İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hernani’yi; Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK istiyor.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
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Hernani'ye Süper Lig'den 3 talip çıktı

Bonservisi La Liga ekiplerinden Levante'de bulunan Hernani'ye Süper Lig ekiplerinden kanca...  Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wahda Mekka'da kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Levante ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Al-Wahda'da 28 resmi maça çıkan Hernani, 5 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Çağrı Davran


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