Bonservisi La Liga ekiplerinden Levante'de bulunan Hernani'ye Süper Lig ekiplerinden kanca... Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wahda Mekka'da kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Levante ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Al-Wahda'da 28 resmi maça çıkan Hernani, 5 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.
Çağrı Davran