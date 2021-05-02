Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların son olarak Parma'da oynayan Hernani ile ilgilendiği ileri sürüldü. Peki Hernani kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Tam adı Hernani Azevedo Júnior olan Hernani, 1994 yılında Brezilya'nın Sao Gonçalo do Sapucai şehrinde doğdu. Athletico Paranaense altyapısında yetişen Brezilyalı futbolcu, aynı takımda 2013 yılında profesyonel oldu. Bir sezon Joinville-SC takımında kiralık olarak oynayan Hernani, 2017 yılında Rus kulübü Zenit ile ilk Avrupa deneyimini yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu 2017-2020 yılları arasında Fransız kulübü Saint-Etienne ve İtalyan kulübü Parma'da kiralık olarak forma giydi. Parma 1 Eylül 2020 tarihinde 4,5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyu kadrosuna kattı.

29 maçta 9 gole katkı

İtalyan ekibinde bu sezon Serie A'da 29 maça çıkan Hernani, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.