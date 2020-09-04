Hernani harekatı başlıyor

Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda hücum opsiyonlarını artırmak isteyen Beşiktaş’ta gündeme flaş bir isim gelmişti: Hernani...Gökhan Töre konusunda Yeni Malatya’yla bir türlü sonuca varamayan Kara Kartal, Portekizli futbolcuyu gözüne kestirdi. Transfer için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar maliyet araştırmasını tamamladı. 29 yaşındaki oyuncunun, Levante’de 1 milyon Euro kazandığı ve kulübün en fazla maaş olan isimlerinden birisi olduğu öğrenildi.

2 milyon Euro...

İspanyol ekibinin de koronavirüsten dolayı ekonomik sıkıntıda olması nedeniyle yüksek maliyetli isimleriyle yolları ayırabileceği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş, Levante ile temaslara başladı. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak isterken, İspanyollar tecrübeli kanat oyuncusunu 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı planlıyor.

Fenerbahçe de devrede

Hernani’nin büyük takımda oynama arzusu Sİyah-Beyazlılar’ın elini güçlendirse de görüşmelerin henüz resmi düzeyde gerçekleşmediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe’nin de listesinde yer alan başarılı oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde Levante’ye resmi teklif sunması bekleniyor.





Mehmet Çağrı Davran