Hernan Crespo, Galatasaray maçını unutamıyor

Arjantin futbolunun yetiştirdiği efsane golcülerden Hernan Crespo, Parma forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamıyor.

France Football'a bir röportaj veren eski yıldız, futbol kariyerinde unutamadığı fazlaca anı olduğunu belirtirken Tardini Stadyumu'nda oynadıkları Galatasaray maçına da değindi.

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele ediyorlar. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

O karşılaşmada Parma'nın ilk golünü bir başka Arjantinli Nestor Sensini atarken 39. dakikada Hernan Crespo, skoru 2-0'a getiren isim olmuştu. Bu gol, Crespo'nun Parma kariyerindeki ilk golü anlamına geliyordu.

Unutamadığı anlara yönelik soruya cevap verirken Crespo, İstanbul'dan da unutulması zor bir anı paylaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2005 Şampiyonlar Ligi Finali, Crespo'nun da unutulmazları arasında yer alıyor. O dönem, Milan forması giyen Crespo, ilk yarıda 39 ve 44. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0'lık üstünlüğe taşımıştı. İkinci yarıda maç 3-3'e gelmiş ve Liverpool, penaltılarla kupanın sahibi olmuştu.