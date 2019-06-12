Herkes Vida’nın peşinde!

Beşiktaş’a önceki sezonun ara transfer döneminde bonservisi elinde olarak transfer olan Domagoj Vida, Kara Kartal’da görev yaptığı 1,5 sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla göz doldurmuştu. Savunmadaki etkili görüntüsüne ek olarak liderlik özelliğini de sık sık kullanması sebebiyle alkış toplayan 30 yaşındaki futbolcu, transfer döneminde ön plana çıkmaya devam ediyor... Geçen sezon Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 38 maçta 3 gollük performans ortaya koyan Vida, son olarak İngiltere Premier Lig’in yeni kulübü Norwich City’nin radarına girmişti. Bu kulüpten gelen teklifi, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından ortak kararla reddeden başarılı oyuncuya olan ilgi daha da arttı.

Milli takımda da coştu

Hırvatistan milli takımıyla geçen yıl Dünya Kupası’nda ikinci olan ve ülkesinin formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de başarısını tekrarlayan Vida’yı, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A’dan birçok kulübün takip ettiği ifade edildi. Geçen sezonun ara transfer döneminde Roma ve İnter’in talip olduğu savunmacıyla Çizme ve Ada’dan birçok kulübün menaceri aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin transfer döneminin gözde ismi olan oyuncusu için 20 milyon Euro değer belirlediği ifade edildi.