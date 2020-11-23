Herkes inandı Mert Hakan golü attı!

Yıldız futbolcunun kalitesini konuşturması uzun sürmedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 14. dakikada harika bir golle perdeyi açan isim oldu. Mert Hakan’ın Fenerbahçe formasıyla attığı ilk golün arkasında, arkadaşlarının kendisine olan güveni var. Başarılı oyuncu hafta içerisinde Sadık Çiftpınar ile kafede otururken kendisinden forma isteyen taraftara, “Sana gol attığım formayı yollayacağım” yanıtı verdi. Sadık da bunun üzerine, “Bu hafta golünü atıp yollayacaksın, hissediyorum” dedi. Maç günü ise Emre Belözoğlu ve Caner Erkin, Mert Hakan’la sohbetlerinde, “Bugün gol atacaksın. Maçtan önce ihtiyacı olan birine sadaka ver” telkininde bulundu. Yıldız futbolcu da otel çevresinde ihtiyaç sahibi birini bularak bu öneriyi yerine getirdi.



