Türk spor kamuoyunda Eylül ayına damgasını vuran kulüp yine Galatasaray oldu. Medya Takip Merkezi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre Sarı- Kırmızılılar, geçtiğimiz ay 108 bin 540 haber içeriğinde yer aldı. Galatasaray’ı 91 bin 435 haberle Fenerbahçe, 75 bin 49 haberle Beşiktaş takip etti. En çok konuşulan oyuncu ise Falcao oldu. Kolombiyalı yıldız 25 bin 985 haberle zirvede yer aldı. Falcao’yu 11 bin 597 haberle Emre Belözoğlu, 10 bin 694 haberle Burak Yılmaz izledi. Teknik direktörler arasında da Fatih Terim, 28 bin 839 haberle ilk sırada. 17 bin 6 haberle Abdullah Avcı, 14 bin 59 haberle Ersun Yanal, Terim’in altında yer aldı.

Başkanlarda Fikret Orman

Galatasaray’ın haberlerde geride kaldığı tek alan başkanlar sıralamasıydı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 12 bin 145 haberle en çok konuşulan isim oldu. Orman’ı 10 bin 521 haberle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8 bin 633 haberle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takip etti.

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