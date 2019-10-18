Haber nerede, FANATİK orada... 24 yıldır spor basınının amiral gemisi olan gazeteniz, son haftaya birbirinden özel röportajlarla adeta damga vurdu.

Messi, her sene olduğu gibi yine sadece FANATİK’e konuşurken, milli kahramanlarımızın da adresi aynıydı...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi her şeyi FANATİK’e anlattı.

Şenol Güneş’in 2 gün süren röportajı çok konuşuldu. A Milli Takımımız’ın hocası, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi ne dediyse oldu.

Sonrasında Fransa’da tarihi golü atan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Tunç Kayacı’nın sorularını yanıtladı.

Fransa kahramanı Kaan Ayhan ve Ay-Yıldızlı takımın bir diğer yıldızı Kenan Karaman, maçın ardından Tunç Kayacı’nın sorularını yanıtladı.

Cimnastikte Dünya Şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen İbrahim Çolak da, bu mutluluğu FANATİK ile paylaştı.

Yazarımız Hamit Turhan, cimnastikte Dünya Şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak ile baba ocağında buluştu.