Hereda San Pablo Burgos - JDA Dijon maç sonucu: 81-67

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu 8’li finalinde, Hereda San Pablo Burgos ile JDA Dijon karşılaştı.

İlk çeyreği 23-13 önde bitiren İspanyol ekibi, soyunma odasına 43-30 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 59-50 önde bitiren Hereda San Pablo Burgos, maçı 81-67 kazandı.

İspanyol ekibinde Vitor Benite, 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, JDA Dijon’da Axel Julien’in 17 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonucun ardından Hereda San Pablo Burgos, organizasyonun 4 Ekim Pazar günü yapılacak finalinde kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

İspanyol temsilcisinin finaldeki rakibi, diğer yarı final maçı olan Casademont Zaragoza-AEK mücadelesinin galibi olacak.