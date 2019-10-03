Herbalife Nutrition’la 3 yıllık sözleşme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu konusunda 3 sezonluk sözleşme imzalandı.

Toplantıda konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Başarılı ve güçlü kadınlarımızın şimdi güçlü bir sponsoru oluyor” derken Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ise, “Yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin heyecanına eşlik etmenin ve isim sponsorluğunu üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.