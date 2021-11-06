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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Nesibe Aydın: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol’u 81-72 mağlup etti.

06 Kasım 2021, Cumartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Nesibe Aydın: 81 - Bellona Kayseri Basketbol: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nesibe Aydın takımı 81-72 kazandı.

Salon: TOBB ETÜ     

Hakemler: Semih Vural, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan     

Nesibe Aydın: Nacickaite 16, Harika Gözde Eldaş 9, Snytsina 14, Thomas 12, Coates 7, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 11, Meltem Yıldızhan     

Bellona Kayseri Basketbol: Williams 19, Slocum 25, Sventoraite 15, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Gizem Tüzün 5     

1. periyot: 25-17     

Devre: 46-37     

3. periyot: 66-57     

ANKARA (AA)

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