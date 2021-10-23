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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 66 - Çankaya Üniversitesi: 54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Çankaya Üniversitesi’ni 66-54 mağlup etti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 19:21 Son Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 66 - Çankaya Üniversitesi: 54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray , sahasında Çankaya Üniversitesi’ni konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekip parkeden 66-54 galip ayrıldı.     

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2. galibiyetini aldı. Çankaya Üniversitesi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Şehit Mustafa Özel     

Hakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet Tekin     

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4     

Çankaya Üniversitesi: White 6, Dikaioulaku 16, Kübra Erat 5, Prince 12, Tuğçe Murat 3, Özge Kavurmacıoğlu 4, Ecem Kazar, Kizer 3, Melike Tuğba Oral 5     

1. Periyot: 23-10     

Devre: 42-29     

3. Periyot: 60-42   

İSTANBUL (AA)

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