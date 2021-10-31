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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Bellona Kayseri Basketbol: 93 - Hatayspor: 94

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 94-93 mağlup etti.

31 Ekim 2021, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Bellona Kayseri Basketbol: 93 - Hatayspor: 94

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 94-93 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi     

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban     

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Williams 30, Sventoraite 18, Helin Boybeyi 7, Slocum 24, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 10, Derin Kaya, Gizem Tüzün     

Hatayspor: Willey 34, İdal Yavuz, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül Günay Aladağ 5, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ötken 10, Kalani Brown 26, Elif Emirtekin 2, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan     

1. Periyot: 21-19     

Devre: 51-47     

3. Periyot: 64-71 

KAYSERİ (AA)

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