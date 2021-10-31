Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 94-93 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Williams 30, Sventoraite 18, Helin Boybeyi 7, Slocum 24, Meltem Topaloğlu 2, Sevgi Tonguç 10, Derin Kaya, Gizem Tüzün
Hatayspor: Willey 34, İdal Yavuz, Gorini 7, Büşra Akbaş 8, Ayşegül Günay Aladağ 5, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ötken 10, Kalani Brown 26, Elif Emirtekin 2, Dilara Kaya Lafatan, Gökçe Doğan
1. Periyot: 21-19
Devre: 51-47
3. Periyot: 64-71
KAYSERİ (AA)