Real Madrid ve İspanya'nın efsanevi kalecisi Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun birliktelikleri sona eriyor. İspanyol basınında yer alan habere göre 12 yıldır birlikte olan Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero ayrılık kararı aldı.

Haberde 2016 yılından beri evli olan çiftin uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Casillas ve Carbonero çiftinin 7 ve 4 yaşlarında iki oğlu bulunuyor. Ünlü çift, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde yer almıştı. Casillas idmanda kalp krizi geçirip futboldan emekli olurken Sara da yumurtalık kanseri olmuştu. Zor zamanlar geçiren çift 5 senedir yaşadıkları Porto'dan geçen sene İspanya'ya taşınmıştı.

Casillas yerine kız kardeşine teşekkür etti

Casillas'ın eşine kanser tedavisi sırasında destek olmadığı iddia edilirken, Sara Carbonero'nun verdiği bir röportajda desteği için Casillas'a değil de kız kardeşine teşekkür etmesi dikkat çekmişti.

Öpücükle ilişkileri gün yüzüne çıktı

İspanyol magazin dergisi Lecturas, ayrılacaklarına kesin gözle baktığı çiftin ilişkisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra verdiği röportajda Sara'yı öpmesiyle ilişki gün yüzüne çıkmıştı.