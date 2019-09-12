‘Her maç aynı konsantrasyon’

Bursaspor’dan, Fransız ekibi Le Havre’ın yolunu tutan ve şimdiye kadar Ay-Yıldızlılar’da sol bekin vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösteren Umut Meraş, milli takım ile ilgili, “Yolun yüzde 80’ini kat ettiğimizi düşünüyorum” dedi ve ekledi: “İnşallah, Avrupa’ya gideceğiz. Biz her maçımıza çok iyi konsantre oluyoruz. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Önümüzde iki tane önemli maç daha oynayacağız bir ay sonra. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Onlara da kazanmak için çıkacağız.”