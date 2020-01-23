Her 'hamlede' değişen hayatlar

Türkiye Satranç Federasyonu, artık geleneksel hale gelen, her sömestr tatili başlangıcında, bir hafta satranç sporuna gönül veren çocuklarımızı Antalya’da ağırlamaya devam ediyor. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası bu yıl da rekor katılımla 18 Ocak’taki açılış töreniyle başladı. Avrupa’nın en büyük satranç organizasyonuna Türkiye’nin 81 ilinden tam 2 bin 557 sporcu katıldı. 2005 yılından bu yana İş Bankası ana sponsorluğunda Türkiye Satranç Federasyonu ülkemizin ulaşılmaz denilen yerlerine, köylerine bu sporu götürdü. Binlerce çocuğa dokunan ve hayatlarını değiştiren satranç, onları kocaman bir salonda bir araya getirdi.

Hedefleri olan centilmen sporcular

Şimdinin çocukları, geleceğin yetişkinleri olan sporcular, satranç sayesinde okul hayatlarında hem başarıyı yakalıyorlar hem de sosyal anlamda çok iyi yetişiyorlar. Kendilerini, hayallerini anlatırken sakinliklerine, başardıklarına hayran kalıyorsunuz. Disiplinli ve sabırlı olmaları bu sporun onlara kattığı en büyük özellik. Farklı şehirlerden, kültürlerden, hayat şartlarından gelen çocuklar, hayatlarına satranç girdikten sonra artık hedefleri olan, centilmen sporcular olarak yetişiyorlar. Satranç Federasyonu ile en büyük destekçilerinden İş Bankası’nın birlikte okullara açtıkları satranç sınıfları ile ‘çocuk ve satranç’ her geçen gün çok daha büyük bir aile oluyor.

Avrupa ve Dünya’ya açılacaklar

Antalya’da 25 Ocak’taki ödül töreni sonunda kupa ve madalyalarına kavuşucak olan genç sporcular, ayrıca aldıkları derecelere göre ülkemizi ‘Dünya ve Avrupa Satranç Şampiyonaları’nda temsil etmeye hak kazanacaklar.

905 bin lisanslı sporcu

15 yıl önce İş Bankası ile başlayan birliktelikte yola 30 bin lisanlı sporcuyla çıkılmıştı. Ülkemizde satranca olan ilgi 2005 yılında seçmeli ders olarak müfredata dahil olmasının ardından hayli artarkan, bugün bu rakam 905 bin kişilik kocaman bir aileye dönüştü. Futbol Federasyonu dahil, Türkiye’nin en fazla lisanlı sporcusuna sahip federasyonu olmanın haklı gururunu yaşayan TSF; birçok sporcuya Fair- Play’i, sadece yendiğinde değil, yenildiğinde de nasıl kazanacağını öğretti.

‘Etkileri çok fazla’

Elazığ’da Çocuk Destek Merkezi’nde çalışan ve Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yapan antrenör Oğuzhan Deniz, çocukların gelişimi üzerinde satrancın çok önemli olduğuna dikkat çekti ve etkilerini anlattı: Elazığ’dan bu yıl 3 sporcuyla şampiyonaya katıldık. Bu turnuvalar sayesinde çocuklar daha da sosyalleşiyor, daha geniş aileleri oluyor. Kurumumuza gelen çocuklar, özellikle sosyal ekonomik yoksunluğu olan, toplum içine fazla karışmayan, daha isyankar çocuklar. Derslerinde olsun, davranışlarında olsun satrancın çocuklarımız üzerindeki olumlu etkilerini çok gördük. Diğer kuruluşlardaki çocuklara da örnek oldu. Belli bir seviyeye geldiklerinde turnuvalara katılmaya başlıyorlar. Satrancın özellikle bizim kurumlardaki çocuklarımız üzerinde etkileri çok önemli. Elazığ’da 50’nin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası’na katılıyoruz.

‘Eğitim ve spor bir arada’

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda yaptığı açıklamada; “Eğitim ve sporu bir arada barındıran, çocukların analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma yetilerini geliştiren satrancın, aynı zamanda çocuklara disiplin kazandırdığını ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağladığını” söyledi. Yumuşaker ayrıca “Açtığımız 25 binin üzerindeki satranç sınıfının da katkısıyla, daha fazla çocuğumuzun satranca ilgi duyduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TSF ile yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğümüz işbirliği çerçevesinde ortaya koyduğumuz çabaların, çocuklarımız nezdinde karşılık bulması bizi mutlu ediyor.” dedi.

‘Her yıl katılımcı sayımız artıyor’

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine satranç ailesi ile ortak hedef ve heyecan için bir araya geldiklerini söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay; turnuvayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Karnesini aldığı gibi buraya gelen ve tatilinden feragat eden kıymetli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Her yılın sömestr döneminde Antalya’da gerçekleştirdiğimiz Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın en büyük satranç organizasyonudur. Her yıl katılımcı sayımızı arttırarak başarılı bir organizasyon sürecine imza atıyoruz. Bu başarı dünya satranç ailesi tarafından da ilgiyle takip edilip, takdir görüyor.”