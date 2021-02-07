Her derde deva: Necip Uysal! Sol bek oynadı...

Beşiktaş deneyimli oyuncusu Necip Uysal, takımın adeta her derde deva. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın jokeri oldu Necip, maça orta sahada başladı ancak N'Sakala'nın kırmızı kart görmesi ve Rıdvan'ın sakat olmasının ardından sol beke geçen Necip, 70 dakikayı aşkın süre bu bölgede oynadı. Necip bu sezon sol bek, sağ bek, orta saha ve stoper bölgelerinde oynadı

Necip maç boyunca 1 isabetli orta yaparken %85 pas başarı oranı ile oynadı ve 11 kez girdiği ikili mücadelede 8 kez başarılı oldu

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Necip Uysal, "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir kişi eksik oynamak çok zor. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Önümüzde çok maç var. Her maça tek tek bakıyoruz. Son 4 haftadır hiç süre almadım ama kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Cenk pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayacak. Bize çok katkı sağlayacak, Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı