İnsanlık için en önemli hastalıkların başında bulaşıcı hastalıklar gelir. Bulaşıcı hastalıklar bir kişinin hayatını tehdit etmenin dışında birçok kişiye bulaşabilme olasılığı taşıdığı için daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple hastalıklar konusunda bulaşıcı hastalıklarda diğerlerine nazaran dikkatli olmak daha önemlidir. Hepatit c virüsünden kaynaklanan Hepatit C hastalığı da kan yoluyla bulaşan hastalıklardan bir tanesidir. Bu sebeple Hepatit C virüsü taşıdığını bilen kişiler tedavi olmadan başkaları ile yakın temastan kaçınmalıdır.

Hepatit C nedir?

Hepatit C Hepatit C virüsünün neden olduğu bir karaciğer hastalığı olarak bilinmektedir. Hepatit C kan yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Çok yaygın olan bir hastalık olan Hepatit C tüm dünyada etkili olmaktadır yaklaşık 700.000 kişinin mücadele ettiği Hepatit C Türkiye’de ise her yüz kişiden birinde bulunmaktadır. Hepatit C karaciğer yetmezliğine neden olduğu için önemli bir hastalıktır. Ancak günümüzde Modern tıbbın geliştirmiş olduğu birçok yöntemle hepatit C tedavi edilebilir hale gelmiştir.

Hepatit C belirtileri nelerdir?

Hepatit C tüm dünyada etkili olan oldukça önemli bir karaciğer hastalığıdır. Hepatit C virüsü Taşıyan kişilerde şu şekilde belirtiler görülmektedir:

Grip benzeri ağrılar

Kas ağrıları, yüksek ateş durumu

İştahsızlık

Karın ağrısı

Sürekli yorgun olma durumu

İdrarın koyu renkli olması

Sarılık belirtileri

Bulantı gibi belirtiler görüldüğünde Hepatit C belirtileri olabilmektedir. Bu sebeple bir sağlık kuruluşuna görünerek test yaptırmak gerekmektedir.

Hepatit C akut hastalık döneminde 6 ay kadar bir sürede hepatiti C virüsü vücuttan tamamen silinebilir ya da karaciğere geçerek karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Kronik hastalığa dönüştüğü durumlarda ise ilk belirtiler görüldükten sonra bunun yanında yıllar sonra problemler de ortaya çıkabilir. İlk belirtilerin ardından uzun süre sonra bile virüs siroza ya da karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

Hepatit C tedavisi nasıl yapılır?

Hepatit C kan yoluyla bulaşan ve karaciğeri etkileyen ciddi bir hastalıktır. Bu sebeple önlem alınması çok önemlidir. Hepatit C için üretilen ilaçlar son yıllarda etkililiğini kanıtlamış durumda ilaçlardır. Ancak dünya üzerinde birçok ülkede halen ilaçlar kullanılamamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen 2 ilaç Hepatit C hastalığı ile mücadele konusunda çok iyi sonuçlar vermiştir.

Türkiye'de henüz bulunmayan bu ilaçlar ülkeye geldiğinde günde 1 veya 2 tablet ile 3 aylık bir tedavi sonucunda Hepatit C hastalığının tamamen iyileştireceği öngörülmektedir. Daha ileriki seviyede Hepatit C ye bağlı siroz riski ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda kronikleşen hepatit C karaciğer yetmezliğine de neden olduğu için bu risk de ortadan kalkacaktır.

Hepatit C neden olur?

Son derece bulaşıcı bir hastalık olan Hepatit C özellikle karaciğeri etkilemesi yönüyle çok önemli ve tehlikeli bir hastalıktır. Hepatit C nasıl bulaştı konusu ise;

Kan ve kan ürünlerinin enfeksiyona karşı önleminin alınmaması gösterilebilir.

Hepatit C virüsü ile enfekte olmuş kişisel bakım ürünleri diş fırçası, traş makinesi, tırnak makası, törpü gibi doğru şekilde sterilize edilmemiş olması

Diş ve diş eti tedavisi için kullanılan malzemelerin temizliği tam olarak yapılmamış olması

Enjeksiyon iğnesinin birden fazla kişide kullanılması

Tıbbi ve Kozmetik malzemelerin steril olmayan şekilde kullanılması (özellikle manikür-pedikür malzemelerinin)

Steril olmayan malzemelerle Dövme yapmak ve piercing kullanımı

Organ nakli sırasında Hepatit C virüsü ile enfekte olmuş organın nakil edilmesi

Diyaliz makinesinin enfeksiyon riski açısından kontrolü tam olarak sağlanamamış olması.

Hepatit C bulaşma yolları neler?

Sterilizasyonu tam olarak sağlanmamış olan kişisel bakım ürünlerinde Hepatit C virüsü ile enfekte olmuş olma durumundan dolayı hepatit C virüsü kişilere bulaşabilir. Aynı şekilde kan alma ve verme durumlarında enfeksiyon riskine karşı sterilize edilmemiş olan ürünler Hepatit C hastalığına sebep olabilir. Kişisel bakım ürünlerinin steril edilmemesinden dolayı virüs bulaşabilir. Aynı zamanda toplu ortamlarda hijyeni sağlanmamış manikür pedikür ürünleri Hepatit C ye neden olabilir.

Küçük bir ihtimal olmakla birlikte cinsel yolla bulaşmışsa mümkün olan Hepatit C virüsü cinsel ilişki sırasında oluşacak kanama ve travmalar virüsün bulamasına sebep olabilir. Ancak hepatit c virüsü öpme gibi aktivitelerle bulaşmaz, aynı şekilde yiyecek içecek paylaşımı virüsü bulaştırmaz. Aynı ortamda bulunmak Hepatit C bulaşmasına neden olmaz. Yüzme havuzları ve klozet kullanımı Hepatit C bulaşmaz. Hepatit C hastalığı bulunan annenin bebeğini emzirmesi çocuğuna virüs bulaştırmaz.