Hepatit C kan yolu ile insandan insana bulaşan bir karaciğer hastalığı olarak biliniyor. Hepatit C dünya genelinde 70 milyona yakın insanın mücadele verdiği önemli hastalıklar arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 100 kişiden 75'nin Hepatit C hastası olduğu açıklanıyor. Hepatit C hastalığının en önemli riski hastalarda karaciğer yetmezliği gibi sorunları ortaya çıkarmasıdır. Özellikle aşılama sisteminin gelişmesi ile birlikte bu hastalık kontrol altına alınmış durumda.

Hepatit C belirtileri nelerdir?

Hepatit C hastalığının belirtileri virüsün neden olduğu kronik ya da akut duruma göre değişiklik gösteriyor. Hepatit C Akut hastalığının belirtileri şunlardır;

- Yüksek ateş,

- Kas ağrısı,

- Grip benzeri durumlar,

- İştahsızlık,

- Koyu renkte idrar vakaları,

- Karın ağrısı,

- Sarılık,

- Bulantı ve kusma gibi belirtiler Hepatit C akut belirtileri olarak biliniyor.

Hepatit C akut rahatsızlığı genel olarak 6 aydan daha kısa sürüyor. Vücuda giren virüs tedavi edilerek vücuttan tam anlamı ile atılabildiği gibi virüsün karaciğere tam yerleşmesi ile birlikte karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor.

Hepatit C kronik hastalıklarının belirtilerinde ise genellikle hafif bir yorgunlukla hastalık kendisini gösteriyor. Bunun yanı sıra bilinç ile ilgili problemler de görülebiliyor. Ancak küçük çaplı bu belirtiler zaman geçtikçe siroza neden oluyor. Önlem alınmadığında da karaciğer yetmezliği gibi ölümcül durumların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Hepatit C ne zaman ortaya çıkar ve nasıl anlaşılır?

Hepatit C kan yolu ile bulaşan bir hastalık olmasından dolayı enfeksiyon konusunda teşhis edilmiş kan ve kan ürünlerinin kullanılması bu hastalığın ortaya çıkmasını sağlıyor. Hepatit C hastasının kullanmış olduğu tıraş makinesi, diş fırçası ve tırnak makası gibi araçların kullanılması da hastalığın bulaşmasında oldukça etkilidir.

Doğru ve sağlıklı bir şekilde sterilize edilmemiş diş aletleri ile yapılan tedaviler de kişilere Hepatit C virüsünün bulaşmasına neden oluyor. Hastalar üzerinde kullanılan enfeksiyon iğnesinin birden fazla kişiye kullanılması bulaşma riskini artırıyor.

Steril olmayan kozmetik malzemelerinin kullanımı da Hepatit C virüsünün kolay bir şekilde bulaşmasına neden oluyor. Hepatit C virüsü taşıyan kişilerden alınan organların başka kişilere nakilleri nakil yapılan kişiye bu virüsün buluşmasını sağlıyor. Bu tür durumlarda mutlaka Hepatit C tahlillerinin yapılarak organ nakli yapılacak kişilerde bu virüsün olmadığından emin olunması gerekiyor.

Sarılma, öpüşme ve Hepatit C hastası ile aynı ortamda bulunma gibi durumlarda bu hastalık bulaşmaz. Bunun yanı sıra yüzme havuzları ve klozetlerden de Hepatit C virüsünün bulaşma durumu söz konusu değildir. Sivrisinek ısırmaları da bu hastalığın bulaşmasında etken bir durum değildir.

Hepatit C tanı yöntemleri nelerdir?

Hepatit C teşhisinde genel olarak 2 ayrı kan testi uygulanıyor. Bu testler PCR testi ve Antikor testi olarak biliniyor. Bu testlerin sonuçları ise yaklaşık olarak 2 hafta içerisinde çıkıyor. Bu testlerin haricinde de karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için çeşitli tetkik ve tahliller de yapılıyor.

Hepatit C tedavi yöntemleri nelerdir?

Hepatit C virüsünü pasif hale getirmek ve vücuttan tam olarak atılması için geliştirilen iğneler aracılığı ile bu virüsten son yıllarda çok daha kolay bir şekilde kurtulmak mümkün hale geldi. Bu ilaçlar sayesinde Hepatit C virüsünün siroza ve karaciğer yetmezliği gibi sorunlara neden olması da engelleniyor.

Hepatit C hastalığında dikkat edilmesi gereken hususlar

Hepatit C virüsü taşıyanların hasta olmasalar bile kendilerinden başkalarına bulaşma risklerinin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle bu virüsün taşıyıcısı olan kişilerin diğer kişiler ile temaslarda daha dikkatli davranmaları şart. Bunun haricinde yıl içerisinde iki defa karaciğer fonksiyon testleri yaptırılması gerekiyor.