Türkiye’de 3 milyon kişi Hepatit B virüsünü taşıyor. Virüs, kan, cinsel yol, ter, tükürük gibi vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Akut ve kronik halde seyrediyor. Akut Hepatit B tedavi edilmediği takdirde ölüme kadar götürebiliyor.

Hepatit B nedir?

Hepatit B, Hepatit B virüsünün karaciğere yerleşmesi sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. Genel olarak karaciğer iltihaplanması olarak adlandırılıyor. Karaciğere yerleşen virüs çoğalarak, zamanla karaciğeri tahrip etmeye başlıyor. Karaciğerde skar adı verilen bir yara dokusu oluşturuyor. Bunun sonucunda da siroza, karaciğer fonksiyon kaybına ve bazı durumlarda karaciğer kanserine neden olabiliyor.

Hepatit B, akut ve kronik olarak kendini gösteriyor. Hastalığın ilk 6 aylık periyoduna akut dönem deniliyor. Bu dönem en riskli dönemdir. Tedavi edilmediği takdirde karaciğer kaybına kadar gidilebiliyor. Hepatit B belirtileri 6 aydan sonra da görülmeye devam ettiğinde kronik Hepatit B evresine geçilmiş oluyor. Bu durumda hasta “taşıyıcı” ve hastalığı bulaştırıcı konumundadır.

Hepatit B’ye yakalanan sağlıklı yetişkinlerin %90'ı virüsten kurtulup problemsiz bir şekilde iyileşiyor. Ancak ’'unda kronik hepatit B gelişiyor. 1 ile 5 yaş arasında enfekte olan çocukların yaklaşık %50’sinde kronik Hepatit B gelişiyor. Bebeklerin ise %90’ında kronik Hepatit B gelişiyor.

Hepatit B belirtileri nelerdir?

* Aşırı halsizlik

* İştahsızlık, kilo kaybı

* Göz aklarında sararma

* Karında şişkinlik, bacaklarda ödem

* Kanamanın zor durması, kolay kanama ve morarma

* Kanlı kusma

* Baş ağrısı ve vücut ağrıları

* Mide bulantısı ya da kusma

* İshal, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı

Hepatit B kronik hastalık mıdır?

Hepatit B virüsüne maruz kaldığınız ilk 6 ay “akut” olarak kabul ediliyor. Bu, enfeksiyondan iyileşmek için geçen ortalama süredir. 6 aydan sonra halen hepatit B virüsü için testiniz pozitifse (HBsAg+), sizde ömür boyu sürebilecek "kronik" hepatit B enfeksiyonu var demektir. Bu durumda da Hepatit B’nin kronik bir hastalık olduğundan söz edebiliriz.

Hastalığın kronikleşmesi erken yaşlarda daha sık olup, ileri yaşlarda kronikleşme azalır. Hepatit B li annelerden doğan bebekler kronikleşme için büyük risk altındadır. Hastalık sessiz ilerlediği için birçok hastanın haberi olmaz, ancak tesadüfen öğreniyorlar.

Kronik Hepatit B hastalarının da siroz ve karaciğer kanserine yakalanma riskleri bulunuyor. Bu nedenle düzenli olarak doktor kontrolünde olmaları gerekiyor. Alkol ve sigaradan uzak durup, bol sebze ve meyve içeren dengeli bir beslenme programı yürütmelisiniz. Bununla birlikte hareketli bir yaşam sürüp, stresten kaçınmalısınız.

Hepatit B tedavisi nasıl yapılır?

Akut ve kronik Hepatit B hastalıklarında farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Akut Hepatit B’nin Tedavisi; Özel bir tedavi yöntemi yoktur. Bulantı, ağrı şikâyetlerini yok etmek için destekleyici tedavi uygulanıyor. Bulantı ve kusma aşırıysa, hasta damardan besleniyor. Kaogulasyon dengesinde bozukluk yoksa evde istirahat öneriliyor.

Kronik Hepatit B’nin Tedavisi; Bu tedavide amaç siroz, karaciğer yetmezliği ve kanserinin ilerlemesini önlemektir. Bu nedenle düzenli olarak doktor kontrolünde olmanız gerekiyor. Bu tedavi yönteminde çok farklı ilaç seçenekleri bulunuyor. Hastalığın derecesine göre ağızdan alınan antiviral ilaçtan, karaciğer nakline kadar değişiklik gösterebiliyor.

Hepatit B bulaşma yolları nelerdir?

Öncelikli olarak Hepatit B’nin; ortak kaptan yemek, içmek, havuza girmek, öpüşmek, öksürmek, aynı tuvaleti kullanmak gibi yollarla bulaşılmadığının bilinmesi gerekiyor. Bunun dışında aşağıda sıraladığımız yollardan biriyle hastalık rahatlıkla bulaşabiliyor.

* Doğum esnasında anneden bebeğe geçiyor.

* Cinsel yolla (semen veya vajinal sıvı aracılığı ile)

* Enfekte uyuşturucu bağımlısının kullandığı enjektörün ortak kullanımı

* Enfekte kişinin jilet, diş fırçası gibi özel eşyalarının ortak kullanımı

* Enfekte kişinin kanı veya açık bir yarasıyla direkt temas

* Enjektör veya diğer kesici alet yaralanmaları aracılığıyla kan ile temas

* Yeterli sterilizasyonun yapılmadı enfekte kişilerin cerrahi operasyonları

* Kuaför ve berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş aletler

* Steril olmayan aletlerle sünnet ve kulak deldirme işlemleri