Hepatit A bulaşıcı hastalıklardan biri olup aşısı olan bir hastalıktır. Hepatit a bulaşıcı sarılık hastalığı olarak da adlandırılır. Çocuklarda hızlıca bulaşan bir hastalık olduğundan dolayı mutlaka okullarda hepatit a ya karşı önlem alınması gerekir.

Hepatit A nedir?

Hepatit a hastalığı bulaşıcı sarılık hastalığıdır. Hastalığın sebebi hepatit a virüsüdür. Hepatit a virüsü bulaştığı kişide sarılık gözlemlenir. Alt yapının yetersiz olduğu noktalarda hepatit a hastalığı oldukça yaygındır. Bir kez hepatit a hastalığı geçiren bir kişide tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür. Özelliklerde hepatit a hastalığı okul çağında ki çocukları fazlası ile etkileyen bir bulaşıcı hastalıktır. Çocuklar arasında kısa sürede yayılabilir. Bu yüzden okullarda aşı yapılması önemlidir.

Hepatit A belirtileri nelerdir?

- Halsizlik hissi

- İştah kaybı

- Karnın alt bölgesinde ağrı

- Mide bulantısı

- Kusma

- İdrarın koyulaşması

- Ciltte ve göz çevresinin önemli ölçüde sararması

- Kilo kaybı

- Ateş

- Dışkının renginin çamur ve beyaz gibi olması

Hepatit A tedavisi nasıl yapılır?

Hepatit A tedavisinde birincil tedavi seçeneği istirahattir. Hepatit a geçiren bir kişi için belirtilere yönelik bir tedavi seçeneği geliştirilir. Kişide yaşanan bulantı ve kusmaya karşı serum ile ilaç takviyesi verilebilir. Hepatit a geçiren bir kişinin mide bulantısı geçirdiği ve midesi hassas olduğundan dolayı tedavi süresince kişiye sindirmesi kolay olan gıdalar verilir.

Bu şekilde hastanın daha iyi şekilde sindirim yapması sağlanır. Az yağlı yiyecekler hepatit a tedavisinde tercih edilir. Ayrıca üzüm, pekmez, bal gibi besinlerin hepatit a tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Eğer kişinin karaciğerinde iltihaplanma yaşandıysa iltihabı sökücü olarak ilaçlar verilir. Akut olarak gelişen bu hastalık için 1 ay süren tedavi süreci vardır.

Kısaca hepatit a hastalığının özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi seçenekleri belirtilere yönelik olarak sürdürülür. Okullarda ise hepatit a bulaşmasının önüne geçilmesi için çocuklara belirli periyotlar ile 2 doz aşı uygulanır.

Hepatit A nasıl bulaşır?

Hepatit a çok kolay bir şekilde bulaşır. Hepatit a geçiren bir kişi insandan insana temas yolu ile birlikte bulaşır. Ayrıca hepatit a taşıyan bir kişinin yanında solumak da hastalığın bulaşması için yeterlidir. Hepatit a öksürük, hapşırık yolu ile kolayca bulaşabilir. Dışkı ile kirlenmiş gıdalardan kolayca hepatit a bulaşabilmektedir. Bundan dolayı çocuklarda hızlı bir şekilde yayılır.

Hepatit a suyu kirli olan bölgelerde de su şebekeleri ile birlikte yayılır. Ayrıca kanalizasyon merkezine yakın bölgelerde ki havayı solumakta hepatit a riskini önemli ölçüde taşımaktadır. Hepatit a çalışan kişilerin temizliğe ve hijyene önem göstermemesi sonucunda kolayca bulaşabilir.

Uzun süre havasız bir ortamda yaşamak ve besinleri az pişmiş olarak tüketmekte hepatit a hastalığının bulaşmasına yardımcı olur. Bundan dolayı hepatit a hastalığından korunmak için mutlaka aşı olunmalı ve temizliğe maksimum derecede dikkat edilerek çocuklara el yıkama alışkanlığı öğretilmelidir. Hepatit a aşısı en erken çocuklarda 12. ayda vurulabilir. Bu şekilde çocuk hastalığa karşı bağışıklık kazanır ve hepatit a semptomlarını ve belirtilerini geçirmez.

Hepatit A tedavi edilir mi, edilmezse ne olur?

Hepatit a hastalığının mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde kişinin karaciğerinde kalıcı olarak hasara neden olur. Bu yüzden hepatit a şüphesi yaşayan kişiler bir an önce tedavi altına alınmalı ve gereken takviye ilaçlar verilmelidir. Hepatit a tedavi edilmediği takdirde diğer organlara da kalıcı zararlar verilebilir. Bu hastalık çoğu zaman hiçbir organa zarar verilmeden atlatılır. Bundan dolayı tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Kısa sürede hepatit a hastalığı geçirilir ve kişi normal hayatına döner.