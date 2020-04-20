Hepatit A hastalığı bir virüsün karaciğerde oluşturduğu iltihaplı bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan virüs insandan insana geçen bir virüs olmasından dolayı Hepatit A hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit A virüsü bulaşma sürecinde karaciğer üzerinde etki etmeye başlayarak bir takım belirtiler ile kendisini gösteriyor. Hepatit A hastalığı tedavi edilmediği sürece karaciğerin olağan fonksiyonlarının çalışmasını engelleyerek vücuda ağır zararlar veriyor.

Karaciğerin fonksiyonları nelerdir?

Karaciğer vücut için oldukça büyük öneme sahip bir organdır. Karaciğerin işlevlerinin en önde geleni kanda yer alan zararlı kimyasalları ayrıştırmasıdır. Aynı zamanda vücutta meydana gelen enfeksiyon ile savaşım halinde bulunarak bağışıklık sistemine destek oluyor.

Alınan besinlerin sindirilmesinde de aktif bir rol oynuyor. Vücut için gerekli olan enerjiyi depoladığı gibi vitaminleri ve besin maddelerini de saklama özelliğine sahiptir.

Hepatit A belirtileri nelerdir?

Hepatit A bulaşan kişilerde belli başlı bir takım belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtilerin başlıcaları şunlardır;

- Kas ağrısı ve yorgunluk,

- Midede mevcut olan yoğun yanma,

- İleri derecede iştahsızlık,

- Şiddetli karın ağrısı,

- İdrarda koyuluk,

- Katı dışkıda açık renk

- İshal vakaları Hepatit A vakalarında sıklıkla görülen belirtilerdir. Bu belirtilerin birini ya da birkaçını gören ve hisseden kişilerin mutlaka uzman bir doktora muayene olması gerekiyor. Ancak Hepatit A genel anlamda belirti göstermeden ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle belirli periyotlarda doktor kontrolünde olmak bu hastalığın önüne geçmek için oldukça önemlidir.

Hepatit A belirtileri genel olarak hastanın virüs ile temas etmesi ile birlikte 2 ile 7 hafta sonrasında ortaya çıkıyor. Ancak 6 yaşından küçük çocuklarda Hepatit A belirtileri sıklıkla olmuyor. Daha büyük çocuklarda ya da yetişkinlerde genellikle hafif gribal enfeksiyon tarzında kendisini gösteriyor.

Hepatit A kimlere bulaşır?

Genel olarak Hepatit A herkese bulaşabilir. Ancak genellikle gelişmekte olan ülkelere seyahat edilmesi, aktif olarak Hepatit A enfeksiyonu geçiren kişi ile aynı ortamda yaşamak, yasa dışı uyuşturucu kullanmak, enjeksiyon olmadan ilaç kullanımı, enfekte olan biri ile korunmasız cinsel ilişkiye girmek ve çocuk bakımı durumları Hepatit A bulaşma riskini artırıyor.

Erkeklerin cinsel ilişki esnasında Hepatit A olması kadına göre daha yüksek risktir. Bebeklere anne sütü aracılığı ile Hepatit A bulaşma durumu söz konusu değildir.

Hepatit A nasıl önlenir?

Hepatit A hastalığı özellikle üretilen Hepatit A aşısı ile önlenebiliyor. Hepatit A aşısı kişiye iki defa yapılır. İlk dozdan sonraki ikinci doz 6 ile 12 ay arasında yapılıyor. Çocuklarda ise 12 ve 23 aylık arasında mutlaka Hepatit A aşısı yapılmalıdır. Hepatit A hastalığına yakalanma riski yüksek olanlar ile kronik karaciğer hastalıklarına sahip kişilerin Hepatit A aşısı ile koruma altına alınmaları gerekiyor.

Hepatit A hastalığından korunmak için tuvaletleri kullandıktan, bebek bezlerine temas ettikten, yıkanmamış meyve ve sebzelere dokunduktan sonra ellerin ılık su ile bol bol yıkanması gerekiyor. Bu uygulama Hepatit A virüsünün bulaşmasını önleyen en temel yöntemdir.

Hepatit A şüphesinde ne yapılmalıdır?

Kişilerin Hepatit A virüsü ile temas ettiklerini düşünmeleri durumunda mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor. Hepatit A aşısının ilk dozu Hepatit A virüsüne kısa bir süre önce temas edildikten sonra uygulanırsa kişileri Hepatit A virüsünden korur.

Hepatit A virüsü olduğu tespit edilen kişilerin kendilerine çok iyi bakmaları gerekiyor. Özellikle beslenme konusunda makul bir diyet uygulamalı ve alkolden uzak durulmalıdır. Bol bol yeşil sebze tüketimi Hepatit A virüsü için bağışıklık sistemini, koruyucu ve güçlendirici bir etkiye sahiptir.