#EvdeKalTürkiye çağrısına uyan ilk 5 fotoğraf sahibine Mustafa Kutlu’nun kitap setini hediye eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Juventuslu Merih Demiral’a da davette bulundu. Milli oyuncu, ‘Hepbirlikte Türkiye’yiz’ başlığıyla “100 kardeşime kitap gönderiyorum” diye yazdı.

Merih’in çağrısına Gençlikve Spor Bakanı Dr.Mehmet Kasapoğlu da evde spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşan 250 kişiye, bakanlık yayınlarından göndereceğini belirterek katıldı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise evde kaldığını gösteren 100 kişiye, “Türkiye’nin Basketbol Aşkı” kitabını hediye edeceğini duyurdu.

Merih ayrıca Kızılay’ın belirleyeceği 2 bin aileye, erzak yardımı yapacağını açıkladı. Galatasaraylı Adem Büyük ise Sağlık Bakanlığı’na 100 bin adet maske, 15 bin test kiti ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı.