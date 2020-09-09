Hentbolda İzmir Fuar Kupası yarın başlıyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İzmir Fuar Kupası, 4 takımın katılımıyla yarın başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir ekibinin yanı sıra Beşiktaş Aygaz, Spor Toto ve Beykoz Belediyespor ekiplerinin mücadele edeceği turnuva üç gün boyunca Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri uyarınca seyircisiz oynanacak turnuvanın maç programı şöyle:

10 Eylül Perşembe

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

18.30 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz

11 Eylül Cuma

16.00 Spor Toto-Beşiktaş Aygaz

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor

12 Eylül Cumartesi

13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Aygaz