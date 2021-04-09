Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)
11 Nisan Pazar:
16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.00 Beykoz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Beşiktaş Aygaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)
Öte yandan, Güneysuspor-MYK Hentbol maçı ise ertelendi.
Kadınlar Süper Lig
Bugün:
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
AA