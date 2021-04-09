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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig’de 19. hafta maçları oynanacak, Kadınlar Süper Lig’de ise 15. haftadan bir erteleme karşılaşması yapılacak.

09 Nisan 2021, Cuma 10:01 Son Güncelleme:
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Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

11 Nisan Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Beykoz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)

Öte yandan, Güneysuspor-MYK Hentbol maçı ise ertelendi.

Kadınlar Süper Lig

Bugün:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

AA

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