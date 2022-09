Hentbolda 'Erkekler Süper Kupa' sahibini buluyor

Hentbolda 'Erkekler Süper Kupa' yarın Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyle sahibini bulacak. 2021-2022 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Türkiye Kupası Şampiyonu Beykoz Belediyesi'nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa maçı öncesi, iki takım başantrenör ve takım kaptanlarının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Ankara THF Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Yurtbay Seramik Başantrenörü Korer Koral ve takım kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu ile Beykoz Belediyesi GSK’den başantrenör Mesut Ilgın ve takım kaptanı Çağlayan Öztürk katıldı.

“HENTBOL SEVERLERİN ZEVK ALACAĞI BİR MAÇ OLMASINI DİLİYORUM”

Toplantıda konuşan Beşiktaş Yurtbay Seramik Başantrenörü Korer Koral, güzel maç olması dileğinde bulunarak, “Süper Kupa ile sezona başlayacağız. Bunun dezavantajları da var, avantajları da. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim. Burada Milli Takım ’a en çok sporcu veren iki takımın antrenörleriyiz. Ben kendi adıma söylersem, oyuncularımız ile İslam Oyunları dönüşü bir hafta, 10 gün beraber olabildik tam anlamıyla. Ama kadromuzda çok fazla değişiklik olmaması, geçen seneden süren bir takım olması nedeniyle de oldukça hazırız diye düşünüyorum. Ben yarınki maçın hem hentbol adına, hem Süper Lig başlangıcı adına, hem kendi, hem de oyuncularım adına iyi bir maç olmasını diliyorum. Her maça başlarken hedefimiz her zaman kazanmak. Her zaman belirtiyorum Beykoz'a ayrı bir değer veriyorum. İyi bir maç olmasını, hentbol severlerin zevk alacağı bir maç olmasını diliyorum. Beykoz Belediyesi Spor Kulübüne de başarılar diliyorum, güzel bir maç olsun diyorum” dedi.

Beşiktaş Yurtbay Seramik takım kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu ise, “Sezonun ilk maçı kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Sezona kupa ile başlamak takıma güven kazandırır. Takım olarak hazırız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Beykoz Belediyesi iddialı bir takım. Kolay bir maç geçmeyecek. Yarın iyi olan kazansın diyorum. Taraftarlarımızı yarın Ankara'da maça bekliyoruz. Onlar bizim için artı bir her zaman” diye konuştu.

“MÜCADELEYİ BIRAKMADAN SON DÜDÜĞE KADAR SAVAŞACAĞIZ”

Beykoz Belediyesi GSK’den başantrenör Mesut Ilgın da yaptığı konuşmada, “Her iki takıma da başarılar diliyorum. Sonuna kadar çekişmenin devam ettiği, hatta uzatmalara gittiği, hatta penaltılara kaldığı çekişmeli bir maç olsun ki uzun yıllar hafızalarda kalsın. Hentbola değer katsın. Kazanılacak üç kupadan birisi ve çok değerli. Bu sezon çekişmeli bir lig olacak. Zorlu lig öncesi kupa ile moral bulmak istiyoruz. Sonuna kadar galip gelmek için, mücadeleyi bırakmadan son düdüğe kadar savaşacağız. Rakiplerimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi GSK'nın takım kaptanı Çağlayan Öztürk de yaptığı değerlendirmede, geçen sezonun en güçlü iki takımının mücadele edeceği çekişmeli bir maç olacağını ifade ederek, “Beşiktaş ile maçlarımız her defasında başa baş mücadele ile geçiyor. Bu maçın da öyle geçeceğini ve hentbol severlere keyifli bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Takım olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Sezona böyle bir sert bir maçla başlamak bizim için iyi bir sınav olacak. Rakiplerimize de başarılar diliyorum ve iyi olan kazansın diyorum” dedi.

