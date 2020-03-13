Hentbolda 17.hafta maçları başlıyor

Hentbolda Erkekler Süper Lig’e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)

13.00 CIP Travel Antalyaspor-Spor Toto (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

15 Mart Pazar:

18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)





Öte yandan Kadınlar Süper Lig’de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 17. hafta erteleme maçı yarın 15.00’te Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.