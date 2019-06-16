Hentbolcular İzlanda önünde

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. LaugardalshölL’de yapılacak karşılaşma, TSİ 19:00’da başlayacak. Toplam 32 ülkenin 8 grupta mücadele verdiği elemelerde Türkiye’nin finallere kalma şansı sürüyor. Grubunda 4 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takım, ilk maçta 33-22 yenildiği İzlanda’yı 12 sayı farkla yenmesi durumunda averajla rakibinin üzerinde 2. durumda finallere gitme hakkı kazanacak.

Millilerin bu müsabakayı 12 sayının altında galip tamamlaması durumunda ise en iyi üçüncüler arasında finallere gitme ihtimali yüksek.