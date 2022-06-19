Hentbolcu kız çocuklarının Heybeliada Kızılay kampı sona erdi

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği çerçevesinde Türkiye'de ilk kez sporcu temalı olarak ve hentbolcu kız çocuklarına yönelik İstanbul Heybeliada’da düzenlenen kamp sona erdi.

Heybeliada Kızılay Gençlik Kampı'nda yedi gün süren etkinliğe 18 ilden 2007, 2006 ve 2005 doğumlu 80 hentbolcu kız çocuğu çeşitli etkinlik ve eğitimlere katıldı.

Kampa katılan sporcular; görsel sanatlar, drama, halk oyunları, okçuluk, müzik istasyonu, macera küpü, dev salıncak, tırmanma duvarı, paintball, yüzme gibi çeşitli aktivitelere katıldı. THF ve Kızılay işbirliği kapsamında hentbolculara yönelik gençlik kampları önümüzdeki yıllarda da devam edecek.