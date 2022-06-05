Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ÇASGEM) iki gün süren Hentbol Şurası 2022 tamamlandı.

Hentbol Şurası'na daha önce düzenlenen Şura Ön Toplantısı ile Alt Komisyon Toplantısı katılımcıları yanı sıra tüm hentbol il temsilcileri, Süper Lig , 1.Lig ve 2.Lig kulüplerinin başkanları ile medya mensupları katıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç Şura'nın açılış konuşmasında, "Hep ortak akılla, birlikte başaracağız dedik. Şura'da moderatörlerimiz çok önemli sunumlar yapacak. O sunumlarda çok önemli projeler olacak. Az önce birlikte okuduğumuz Milli Marşımızı olimpiyatlarda hentbol ile birlikte okuyabilmenin fırsatını açacak projeleri buradan çıkaracağız. Biz de yönetim olarak bu projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen tüm kaynakları seferber edeceğiz. Sizlerin fikirleri bizle için çok değerli, bu fikirleri perçinleyerek hayata geçireceğiz. Yakın zamanda yönetim olarak 6 aylık faaliyet raporumuzu açıkladık. Kısa sürede çok önemli çıktılar elde ettik. Pozitif reaksiyonlar alıyoruz birçok çevreden. Doğru yolda olduğumuza gösteren çıktılar. Birlikte başaracağız sloganıyla hentbolu hedeflediğimiz noktaya taşıyacağız. Hentbol için birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

THF Hentbol Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge de yaptığı konuşmada, "3 ay süren emeğin ürününü almak üzere burada bir aradayız. 200'e yakın hentbol üstadının düşüncelerini toparlamaya çalıştık, bunları aktarmak için buradayız" diyerek Hentbol Şurası öncesi yapılan çalışmaları ve Şura'nın işleyişini anlattı.

Hentbol Şurası'nda ilk gün Hentbol ve Medya, Hentbol Yönetimi, Hentbol ve Eğitim, Hentbolda Alt Yapılar, Hentbolda Kurum İşbirlikleri ve Projeler ile Kadın Hentbolu – Sporcu Hakları konularında moderatörler sunumlarını yaptılar. Şura'da ikinci gün ise Plaj Hentbolu, Hakem – Gözlemci – Temsilci Paydaşlığı, Veteran Hentbolu, Herkes İçin Hentbol, Teknik Kurul - Statüler ve Milli Takımlar konu başlıklarında sunumlar yapılıp, projeler değerlendirildi.

THF Youtube Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanan Hentbol Şurası 2022'nin kapanışında konuşan THF Başkanı Uğur Kulıç, "Öncelikle çok değer verdiğim ve içinde yer almaktan gurur duyduğum hentbol ailesini bu eşsiz çalışmadan dolayı yürekten kutluyorum. Sayın Murat Bilge Hocam'a bu değerli organizasyon için çok teşekkür ediyorum. İyi ki beraberiz ve bu Şura'dan çıkan proje önerilerini hayata geçirmek için beraber olmaya devam edeceğiz. O'nun da dediği gibi 'daha önce yaptığımız şeyleri aynen yapmaya devam edersek, aynı sonuçları alırız'. 46 yaşında olan bu adam ve sizler, konfor alanlarımızdan ayrılıp daha modern, daha yaratıcı, daha vizyoner davranış ve eylemler içerisinde olacağız" dedi ve sunum yapan moderatörlere tek tek teşekkür etti.