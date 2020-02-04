Hentbol Oyunu Nasıl Oynanır? Hentbolda Temel Pas Çeşitleri

Hentbol oyununda hız ve çeviklik oyuncular ve oyun açısından çok önemlidir. Hentbol oyununda her takım 7 kişilik oyuncu kadrosuna sahiptir. Bu takım içerisinde 1 kişi kaleci olurken 6 kişi oyuncu olarak sahada bulunur. Hentbol oyununda her takımda toplamda 12 kişi bulunur. 7 kişi oyunda yer alırken geriye kalan 5 kişi yedek oyuncu olarak bekler.

Her takım oyunda sınırsız oyuncu değişimine sahiptir. Hentbol oyunu elle oynanan bir oyundur. Oyunda devreler 30 dakika sürmektedir. Bayanlarda devre süreleri ise farklılık göstererek 25 dakikadan oluşur.

Toplamda oyun 2 devreden oluşur ve devre molası 10 dakikadır. Hentbol oyununda oyuncuların amacı rakip takımın kalesine gol atmaktır. Oyunda yasak olan durumlar ise topa ayak ve diz ile müdahale etmektir. Eğer oyuncu eli dışında topa bir müdahalede bulunursa 2 dakika oyun dışı cezası verilir.

Hentbol Oyununda Genel Kurallar

Hentbol oyununda oyuncuların uyması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bu kuralların tamamı dünya hentbol federasyonu tarafından belirlenmiştir. Oyunlar sırasında oyuncular kuralların dışına çıkamaz. Hentbol oyununda genel kurallar şu şekildedir;

- Hentbol 2 takımdan ve her takımda 7 oyuncudan oluşur.

- Hentbol topunun dışı kaygan sentetik maddeden yapılmış şekilde olmalıdır.

- Oyuncular topu en fazla 3 saniye kadar elinde tutabilir.

- Oyunda top elinde olan oyuncu en fazla 3 defa adım atabilir.

- Rakibin elinde bulunan topa dokunulmaz. Sadece top atılırken engel olunabilir.

- Faul olursa oyuncu 2 dakika oyun dışına çıkarılır.

- Oyunun başlangıcı hava atışı ile olur.

- Mola süresi 10 dakikadır.

- Oyunu 2 hakem yönetir.

- Hentbol sahası 20 metre genişlikte, 40 metre boyunda olmalıdır.

- Oyuncular sadece oyunda elini kullanırken, kaleciler el ve ayaklarını kullanabilirler.

Hentbol Oyununda Kullanılan Terimler Nelerdir?

Hentbol oyununda oyuncuların kullandığı bazı terimler mevcuttur. Bu terimler;

- Adam Adama Savunma,

- Altı Sıfır Savunma,

- Aşırtma Atış,

- Bağlı Oyun,

- Bölge Savunması,

- Alçak Temel Atış,

- Basit Hücum,

- Beş, Bir Savunma,

- Arkadan Pas,

- Çapraz Geçiş,

- Ense Pas,

- Çift El Baş Üstünde İtme Pas,

- Aldatma,

- Çift El Göğüsten Pas,

- Dayanma Adımlı Atış,

- Arkadan Atış,

- Dalma,

- Alttan Pas.

Hentbol Oyununda Temel Pas Nedir?

Hentbol oyununda bazı pas çeşitleri vardır. Bu pas çeşitlerinden en önemlisi temel pastır. Temel pas tekniği de kendi içerisinde bazı çeşitlere ayrılır. Temel Pas oyunda kale atışı olarak kullanılabilir. Temel pas hentbol oyununda en önemli pasıdır. Oyunda en emniyetli pas denildiğinde de temel pas çeşidi akla gelmektedir. Temel pas kendi içerisinde 2 farklı çeşide ayrılır. Bunlar;

- Dayanma adımı: Bu atış türünde vücut temel hentbol duruşu şeklinde olmalıdır. Uzun mesafeler için dayanma adımı kullanılır.

- Dayanma adımsız: Bu aps çeşidi koşu durumunda kullanılır. Hareketin türü hem hızlı hem de daha yumuşak şekildedir.

Hentbol Oyununda Pas Çeşitleri

Hentbol oyununda toplamda 9 pas çeşidi vardır. Bunlardan en önemlisi temel pastır. Hentbol oyununda kurallara göre oyuncuların kullandıkları pas çeşitleri şu şekildedir;

1- Temel Pas,

2- Arkadan Pas,

3- Çift El Baş Üstünden İtme Pas,

4- Tek El Yerden Pas,

5- Alttan Pas,

6- Çift El Göğüsten Pas,

7- Sıçrayarak Pas,

8- Bilekten Pas,

9- Ense Pas.

Bu pasların her biri farklı içeriklere ve kurallara sahiptir. Bu nedenle pas çeşitlerini oyun içerisinde doğru şekilde kullanmak gerekir.



