Hentbol Nedir? Hentbol Oyununun Kuralları Ve Saha Ölçüleri

Çoğu zaman kapalı spor salonlarından oynanan Hentbol esasında bir takım oyunudur. Oyuncuların takım olarak elle oynadıkları oyun adını oynanış biçiminden alır. Hentbolun her devresi ise 30 dakika sürmektedir.

Hentbol Nedir?

Hentbol oyununu oynayan her takım 7 kişiden oluşur. 150 ülkede resmi olarak oynanan spor oyunudur. Hentbol oyunun ana prensibini sıçrayarak atış gerçekleştirmek oluşturur. Bir Hentbol oyuncusu, sıçrayarak ve piston benzeri hareketlerle, topu rakip takımın kalesine atmayı hedefler.

Hentbol Nasıl Oynanır?

Hentbol oynandığı ilk yıllarda 11 kişiden oluşan takımlar halinde oynanırdı. Ancak günümüzde oynanan hentbol oyununda takım oyuncularının sayısı 7'ye indirilmiştir. Hentbol çim sahalar yerine günümüzde spor salonlarından oynanan bir spor faaliyeti haline dönüşmüştür.

Hentbol oyununda esas amaç, rakip takımın kalesine gol atmaktır. Hentbol oyunun en temel hareketlerinden biri de topu elle atmaktır.

Hentbol Oyunun Kuralları

Hentbol oyunundaki en temel kurallardan biri oyuncunun topu elle karşı takımın kalesine atmaya çalışmasıdır. Hentbol oyununda topun dizin altındaki bölgeye temas etmesi yasak sayılan durumlardandır. Böyle bir durum olması halinde ise oyuncu 2 dakikalık bir süre boyunca oyun dışı kalır.

Hentbol oyunu esnasında oyuncunun topu elinde gereğinden fazla süre boyunca elinde tutması yasaktır. Bir Hentbol oyuncusunun topu elinde en çok 3 saniye süreyle tutma koşuluyla 3 adım attıktan sonra, topu elinden atmış olması gerekir.

Hentbol oyunu bir takım oyunudur. Bundan dolayı oyuncular arasında iletişim kurulması, istenen başarının elde edilmesine sebep olan en önemli kurallardan biridir.

Erkek oyuncuların oynadığı Hentbol takımlarında her devre 30 dakika oynanır. Ancak bu durum kadınlardan oluşan Hentbol takımlarında 25 dakika sürmektedir. Bu oyunda takımların oyun süresi boyunca diledikleri kadar oyuncu değiştirme olanağı vardır.

Hentbolda Yasak Olan Hareketler Nelerdir?

Elle oynanan bir oyun olan Hentbolda, oyuncuların topa ayak ve dizleriyle müdahalede bulunmaları yasaktır. Hentbolda bu müdahaleyi yapma hakkı yalnızca kaleciye aittir.

Hentbolda Oyuncuların Birbirlerine Teması Hangi Durumlarda Yasak Değildir?

Oynanan Hentbol oyunu sonrasında takımlar arasında beraber olması durumlarında her iki takımın da puan hanesine 1 puan yazılır. Oyun esnasında en fazla sayıda golü atan takım karşılamanın galibi olur ve puan hanesine de 2 puan yazdırır.

Hentbol oyununda rakip takımların oyuncularının birbirleriyle teması ölçülü sınırlar dahilinde yasak olmamaktadır. Hatalı bir davranış içinde bulunan Hentbol oyuncusu iki dakikalık bir süre boyunca oyun dışı kalır ve bu süre boyunca o oyuncunun yerine yeni bir oyuncu oyuna dahil edilmez.

Hentbol Oyun Saha Ölçüleri Nedir?

Hentbol oyunun oynandığı sahanın belirli bir ölçü standardı bulunmaktadır. Buna göre Uluslararası hentbol saha ölçüleri şu şekildedir;

Hentbol sahasının uzun kenar uzunluğu 40 metredir. Sahanın kısa olan kenar uzunluğu ise 20 metredir. Sahanın uzun olan kenarları, kenar çizgilerini oluşturur. Kısa olan kenarları ise sahanın kale çizgilerini meydana getirir.

Hentbol sahası, kale sahasına paralel şekilde uzanan bir orta çizgiyle ikiye bölünür. Bu doğrultuda bir hentbol sahası; iki kale sahası ve bir oyun sahasından oluşur.

Hentbol Kalesinin, üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilmiş bir şekilde olmalıdır. Kalenin yüksekliği 2 metre ve genişliği ise 3 metre ölçüye sahip olmalıdır. Hentbol oyun sahası içerisinde bulunan kalenin üstünde şeritler bulunur.

Kalenin üst direği ile yan direğin birleştiği alandaki şeritler aynı renkte bitişik olmakla birlikte her ikisi de 28 cm. uzunluğa sahiptir. Diğer şeritler ise 20 cm. uzunluğa sahiptir. Hentbol oyun kaleleri topun geriye dönmesini önleyecek biçimde ağ ile donatılır.



