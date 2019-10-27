Hentbol Milli Takımı play-off oynamaya hak kazandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü Grup maçında Belçika’yı 33-24 yenerek play-off oynamaya hak kazandı. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında seri sayılarla başlayan milliler, farkı açarak ilk devreyi 17-11 önde tamamladı. İkinci devreye de kalecilerin iyi performansıyla bitime beş dakika kala milliler, farkı 10 sayıya kadar çıkarırken, salondan da 33-24’lük galibiyetle ayrıldı.

İki maçını da kazanarak gruptan lider çıkan A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynamaya hak kazandı. Milliler maç sonunda Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek seyircilere asker selamı verdi.

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul 1 (Coşkun Göktepe), Alperen Pektaş 6, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 3, Uğur Erceylan 1, Mehmet Demirezen 3, Görkem Biçer 4, Cemal Kütahya 6, Halil İbrahim Öztürk 6, Çağlayan Öztürk 1,

BELÇİKA: Plessers (Lettens, Siraut) Omms 2, Danesi 2, Meulders 7, Devisch 3, Robnys 2, Denert 2, Regnier 1, Colman 3, De Beule 2.

İLK YARI: 17-11

İKİ DAKİKALAR: Cemal Kütahya, Baran Nalbantoğlu, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan, Çağlayan Öztürk (Türkiye) - De Beule, Regnier (2) (Belçika)