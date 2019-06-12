Hentbol Milli Takımı, Makedonya’ya 26-25 yenildi

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)
SALON: Porsuk
HAKEMLER: Evgeny Zotin, Nikolay Volodkov (Rusya)
TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe) - Alp Eren Pektaş 1, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 10, Ömer Özkan Arifoğlu 2, Mehmet Demirezen 1, Görkem Biçer 5, Halil Öztürk 1, Can Çelebi 3, Baran Nalbantoğlu, Uğur Erceylan
KUZEY MAKEDONYA: Ristovski (Mitrevski) - Stoilov 1, Dimitrioski 1, Lazarov 7, Taleski 5, Kuzmanovski 3, Georgievski 4, Peshevski 1, Madjovski 4
İLK YARI: 13-11
İKİ DAKİKALAR: Baran Nalbanoğlu, Uğur Ercaylan (Türkiye) - Taleski (Yunanistan)
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup maçında Kuzey Makedonya’ya 26-25 yenildi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 13-11 önde tamamladı. Başa baş geçen karşılaşmanın son bölümlerinde iyi savunma yapan Makedonya sahadan 26-25 galip ayrıldı.
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