Hentbol Kadın Milli Takımı, Hırvatistan’a 30-21 yenildi

Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup ikinci maçında Hırvatistan’a 30-21 mağlup oldu.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Hırvatistan 16-8 önde tamamladı. İkinci devreye iyi başlayan Milliler, sonradaki dakikalarda sayı üretmekte zorlandı. İyi savunma yapan Hırvatistan sahadan 30-25 galip ayrıldı.
SALON: Porsuk
HAKEMLER: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)
TÜRKİYE: Beyza Karacam 2, Cansu Akalın 2, Döne Gül Bozdoğan 1, Bigenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Eda Nur Kılıç 1, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya 2.
HIRVATİSTAN: Nikolina Zadravec 1, Paula Posacev 5, Dora Krsnik 5, Dejena Milosvljevic 2, Katarina Jezic 3, Selena Milosevic 2, Tena Japundza 1, Ana Debelic 2, Marina Glavan 1, Valentina Blazevic 8.
İLK YARI: 8-16
İKİ DAKİKALAR: Cansu Akalın, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Kılıç, Neslihan Çalışkan, Kübra Sarıkaya, Ceylan Aydemir (Türkiye), Selena Milosevic, Tena Japundza, Glavan Marina (Hırvatistan)