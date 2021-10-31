Hentbol Federasyonu’nun yeni başkanı Uğur Kılıç oldu

THF Spor Salonu'nda yapılan genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Bilal Eyuboğlu ile Uğur Kılıç yarıştı. Genel kurula 159 delegeden 147'si katıldı. Kullanılan oyların 78'ini alan Uğur Kılıç, başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Bilal Eyuboğlu ise 67 oyda kalırken 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Uğur Kılıç başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Adem Altunsoy, Cihan Somuncu, Gamze Çelik, Gökhan Gökbaş, Kamil Cent, Kemal Özdönmez, Kenan Gökmen, Kubilay Kalaycı, Mesut Çebi, Mine Kılıç, Mustafa Köklü, Ramazan Değerli, Salim Öztürki, Semih Atlı."

DHA