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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz’ı 30-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası’nı kazandı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 18:01 Son Güncelleme:
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Aygaz 17-14 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi maçın bitimine 9 dakika kala 25-24 öne geçti. Nefes kesen mücadelenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

BEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1

İLK YARI: 17-14

İKİ DAKİKA CEZASI: Kaabeche, Mehmet (Beşiktaş Aygaz) - Orhan, Stojanovıc, Refik (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 

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