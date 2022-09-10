2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig maçları bugün oynanan maçlar ile başladı. Erkekler Süper Lig 1. hafta müsabakaları 13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapılacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'in 1. hafta maçları ise 11 ve 14 Eylül'de oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak.

Erkekler Süper Lig'de bugün oynanan maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde:

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GSK 31-26 MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SK

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ 27-32 SPOR TOTO SPOR KULÜBÜ

KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 40-55 ÜMRANİYE BELEDİYESİ GSK