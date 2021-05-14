Hentbol Erkekler Süper Lig, 20. haftadan kalan bir erteleme maç ile 22. ve son hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

20. hafta

14 Mayıs Cuma:

15.00 MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (THF)

22. hafta

15 Mayıs Cumartesi:

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe (THF)

16 Mayıs Pazar:

13.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Güneysuspor (Prof Dr. Turgay Atasü)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.30 MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz (THF)

AA