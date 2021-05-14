Hentbol Erkekler Süper Lig, 20. haftadan kalan bir erteleme maç ile 22. ve son hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
20. hafta
14 Mayıs Cuma:
15.00 MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (THF)
22. hafta
15 Mayıs Cumartesi:
15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe (THF)
16 Mayıs Pazar:
13.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Güneysuspor (Prof Dr. Turgay Atasü)
14.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler Spor Tesisleri)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.30 MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz (THF)
AA