MENÜ

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Kastamonu Belediyespor: 23 - Krim Mercator: 24

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Slovenya’nın Krim Mercator takımını konuk etti. Temsilcimiz zorlu maçta rakibine 24-23 yenildi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 19:55 Son Güncelleme:
- A +
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Kastamonu Belediyespor: 23 - Krim Mercator: 24

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Slovenya’nın Krim Mercator takımına 24-23 yenildi.   

Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Slovenya ekibinin 12-9 üstünlüğüyle tamamlandı.   

Kastamonu Belediyespor, B Grubu’nda yaptığı üçüncü maçta da mağlup oldu.

 KASTAMONU (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...