Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Kastamonu Belediyespor: 23 - Krim Mercator: 24
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, Slovenya’nın Krim Mercator takımını konuk etti. Temsilcimiz zorlu maçta rakibine 24-23 yenildi.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Slovenya’nın Krim Mercator takımına 24-23 yenildi.
Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Slovenya ekibinin 12-9 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor, B Grubu’nda yaptığı üçüncü maçta da mağlup oldu.
KASTAMONU (AA)